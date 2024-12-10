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Eczacıbaşı Dynavit, SSC Palmberg Schwerin'i 3-0 ile Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, SSC Palmberg Schwerin'i 3-0 ile Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
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Eczacıbaşı Dynavit, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı maçta Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımını 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yaprak Erkek karşılaşmanın en değerli oyuncusu olurken, Tijana Boskovic de önemli bir rol oynadı.

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 25-17, 25-23 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar takım oyununu her sette arttıran ve hücum organizasyonu ve etkili servisleriyle rakip üzerindeki baskıyı maç boyunca koruyan turuncu-beyazlılar, 25-17, 25-23 ve 25-18'lik skorlarla karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2025 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Aldığı 13 sayıyla Yaprak Erkek, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilirken, 22 sayı bulan Tijana Boskovic, karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Kovar Vlastimil, Pedro Lopes Pinto

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal Simge (L), Naz, Aybüke

SSC Palmberg: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut, Llabres (L), Kohn, Savelkoel, Grozer, Wolowicz

Setler: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18)

Süre: 81 dakika (26, 30, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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