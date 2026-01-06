Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, evinde Vero Volley ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, evinde Vero Volley ile karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 19.30'da Numia Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Giulio Cesare Bregoli, hazırlıkların iyi gittiğini ve galibiyet için mücadele edeceklerini belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Evinde çıktığı ilk karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, 7 Ocak Çarşamba günü saat 19.30 Numia Vero Volley Milano'yu ağırlayacak. Karşılaşma hazırlıklarına devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

Karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, "Vero Volley Milano karşılaşması bizim için önemli bir sınav olacak. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak hazırlık sürecimizden memnunuz. Sahaya kendi oyunumuzu koymak ve bunu sonuçla taçlandırmak istiyoruz. Amacımız, disiplinli ve kararlı bir oyunla galibiyet için mücadele etmek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Bir devir resmen sona erdi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor

Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi