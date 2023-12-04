Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Plovdiv'i konuk edecek

Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 4'üncü hafta maçında yarın Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i konuk edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, 4'üncü hafta maçında Maritza Plovdiv ile karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran orta oyuncu Sinead Jack Kısal, "Yarın, Şampiyonlar Ligi yolculuğumuzda çok önemli bir maç var. Rakibimiz kim olursa olsun sahada en iyi voleybolumuzu oynamalı ve en önemlisi takım olarak oyunumuzdan keyif almalıyız" dedi.