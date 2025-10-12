Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Kuzeyboru'yu 25-15, 25-14 ve 25-18 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ebrar Karakurt 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Göymen.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Maglio, Elif, Simge (L), Meliha, Bengisu, Boden.

KUZEYBORU: Gamze, Lozo, Dicle Nur, Smarzek, Melisa, Strunjak, Dilek (L), Nilsu, Aleyna, Lila, Cenkta-Tietianiec.

SETLER: 25-15, 25-14, 25-18.

SÜRE: 77 Dakika

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu konuk ederek rakibini 25-15, 25-14 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Ebrar Karakurt'un smaç sayısıyla başlayan karşılaşma, üst üste sayılarla devam etti. Üstünlüğü elden bırakmayan ev sahibi ekip Stysiak'tan bulduğu etkili ataklarla seti 25-15 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sete de etkili başlayarak setin sonlarına doğru farkı 12'ye çıkaran Eczacıbaşı Dynavit, bu sette benchten gelen oyuncularıyla da sayılar buldu ve seti 25-14 kazandı.

Üçüncü set konuk ekibin hücumlarıyla başladı fakat Eczacıbaşı Dynavit savunmadaki kararlılığıyla seti bırakmadı. Hem hücum hem de blok sayılarıyla ön plana çıkan turuncu beyazlılar rakibine geçit vermedi ve seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı.

Aldığı 18 sayıyla milli smaçör Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 15 sayıyla ise Magdalena Stysiak galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
