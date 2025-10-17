Eczacıbaşı Dynavit, İlbank Maçına Hazır
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç 18 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İlbank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 18 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor