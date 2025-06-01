Eczacıbaşı Dynavit, Genç Pasör Dilay Özdemir'i Kadrosuna Kattı

Eczacıbaşı Dynavit, Genç Pasör Dilay Özdemir'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu kadrosunu güçlendirmek amacıyla altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir'i transfer etti. Dilay, kulübüne geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına ve 2025-2026 Sezonu kadrosunu oluşturmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir'i kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-beyazlılar bu kapsamda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir'i kadrosuna kattı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay'ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay'ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Dilay Özdemir, "Altyapısından yetiştiğim kulübüme geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada yeniden forma giymek benim için büyük bir gurur. Takımımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

2005 doğumlu milli oyuncu Dilay Özdemir, 187 boyunda ve pasör olarak görev yapmakta. Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde başlayan genç pasör, kariyeri boyunca sırasıyla Eczacıbaşı, Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları ve Beşiktaş forması giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.