Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk finali oynanırken, çekişmeli geçen müsabakayı 19-25, 25-23, 25-23, 23-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit kupayı kazanan ekip oldu.

2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları, böylelikle 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye'nin 8. dünya şampiyonluğu

Türk takımları, dünya çapında 8. kez şampiyon oldu.

1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Fenerbahçe Opet 1 kez şampiyonluk yaşarken, Eczacıbaşı Dynavit ise elde ettiği bu zaferle üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Dünya voleyboluna Türkiye damgası

Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya damga vurdu.

Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye 8 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.

Ülkelere göre ilk 15 turnuvadaki madalya sayıları şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Türkiye 8 4 6 18 Brezilya 3 7 3 13 İtalya 3 3 1 7 Rusya 1 1 1 3 Azerbaycan 1 1 - 2 İsviçre - - 2 2 Çin - - 2 2 Yugoslavya - - 1 1

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 şampiyonluk

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum

Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk kazandı.

İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından elde edildi.

En başarılısı VakıfBank

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank.

Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 7 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.