Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Vero Volley Milano'yu 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Salon: Allianz Cloud
Numia Vero Volley Milano: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Fersino (L), Gelin, Sartori, Miner, Akimova, Modesti,
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Meliha, Boden, Elif
Setler: 25-20, 18-25, 16-21, 25-21, 13-15
Süre: 121 dakika (26, 25, 21, 28, 21) - İSTANBUL