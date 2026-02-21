Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yenerek 17. galibiyetini elde etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)
Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Leyva, Merve Tanıl, Adelusi, Ceren Domaç)
Setler: 25-11, 25-18, 25-20
Süre: 76 dakika (21, 26, 29)
Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 17. galibiyetini alırken Beşiktaş, 15. kez mağlup oldu.