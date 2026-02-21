Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yenerek 17. galibiyetini elde etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)

Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Leyva, Merve Tanıl, Adelusi, Ceren Domaç)

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 76 dakika (21, 26, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 17. galibiyetini alırken Beşiktaş, 15. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi