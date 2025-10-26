Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

SALON: Hasan Doğan Spor Kompleksi

HAKEMLER: Onur Coşkun, Sadettin Kıral.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR: Merve, Guerra, Ergül, Nikolova, Escamilla, Ceylan, Sema (L), Dilara, Eylül.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boden, Maglio, Nicoletti, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Aybüke (L), Stysiak, Elif, Ebrar, Simge (L), Rettke.

SETLER: 22-25, 22-25, 16-25

SÜRE: 92 dakika (36, 31, 25)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor ile karşılaşarak rakibini 22-25, 22-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin servisiyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya kondu. Hücumda ritmini bulan Eczacıbaşı Dynavit, son bölümlerde fark yaratarak seti 25-22 kazandı ve durumu 1-0'a getirdi.

İkinci setin ortalarında 7-0'lık etkileyici bir seriyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan turuncu-beyazlılar, servisten bulduğu sayılarla farkı korudu ve seti 25-22 kazanarak maçı 2-0 noktaladı.

Etkili hücum organizasyonuyla rakibine geçit vermeyen konuk ekip orta oyuncularından önemli katkılar buldu. Setin sonlarına doğru konuk ekip farkı 10'a kadar çıkararak maçtaki en yüksek farka imza attı. Seti 16-25 maçı da 3-0 tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden maçtan galip ayrıldı.

Aldığı 13 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 10 sayıyla ise Emily Maglio galibiyette önemli rol oynadı.