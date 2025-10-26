Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bahçelievler Belediyespor ile oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı. Eczacıbaşı, setleri 25-22, 25-22 ve 25-16'lık sonuçlarla aldı.

SALON: Hasan Doğan Spor Kompleksi

HAKEMLER: Onur Coşkun, Sadettin Kıral.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR: Merve, Guerra, Ergül, Nikolova, Escamilla, Ceylan, Sema (L), Dilara, Eylül.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boden, Maglio, Nicoletti, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Aybüke (L), Stysiak, Elif, Ebrar, Simge (L), Rettke.

SETLER: 22-25, 22-25, 16-25

SÜRE: 92 dakika (36, 31, 25)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor ile karşılaşarak rakibini 22-25, 22-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin servisiyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya kondu. Hücumda ritmini bulan Eczacıbaşı Dynavit, son bölümlerde fark yaratarak seti 25-22 kazandı ve durumu 1-0'a getirdi.

İkinci setin ortalarında 7-0'lık etkileyici bir seriyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan turuncu-beyazlılar, servisten bulduğu sayılarla farkı korudu ve seti 25-22 kazanarak maçı 2-0 noktaladı.

Etkili hücum organizasyonuyla rakibine geçit vermeyen konuk ekip orta oyuncularından önemli katkılar buldu. Setin sonlarına doğru konuk ekip farkı 10'a kadar çıkararak maçtaki en yüksek farka imza attı. Seti 16-25 maçı da 3-0 tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden maçtan galip ayrıldı.

Aldığı 13 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 10 sayıyla ise Emily Maglio galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.