Fenerbahçe'den ayrılan Aslı Kalaç, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'dan ayrılan milli orta oyuncu Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası şampiyonu; kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan, Türk voleybolunun deneyimli orta oyuncularından Aslı Kalaç yeni yuvasında." denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi'ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz."

Ay-yıldızlı formayı da aktif olarak giymeyi sürdüren Aslı Kalaç, geçen sezonu Fenerbahçe Medicana'da tamamladı.

30 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
