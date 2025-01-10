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Ecrin Bütün, Gaziantep'te 6 Altın Madalya Kazandı

Ecrin Bütün, Gaziantep'te 6 Altın Madalya Kazandı
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Talas Spor Kulübü sporcusu Ecrin Bütün, Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 6 altın madalya kazanarak İstanbul'daki finallere katılma hakkı elde etti.

Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışmaları'nda mücadele eden Talas SporKulübü sporcusu Ecrin Bütün, 6 altın madalya kazanırken 3 barajı geçerek İstanbul'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

TalasSporKulübü Yüzme Antrenörü Safiye Kayabal, Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışmaları'nda yer alan sporcuları EcrinBütün'ün 6 farklı kategoride Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandığını söyledi. EcrinBütün, yarışmalarda 100 m serbest, 100 m kurbağalama, 150 m ferdi karışık, 200 m serbest, 50 m sırt üstü ve 50 m serbest kategorilerinde ayrı ayrı Türkiye Şampiyonu olarak 6 altın madalya kazandı.

EcrinBütün, ayrıca üç farklı barajı geçerek İstanbul'da yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Antrenör Safiye Kayabal, yapılan çalışmaların meyvelerini aldıklarını söylerken, "Ecrin, kısa zamanda önemli başarılara imza attı.İstanbul'da yapılacak olan final müsabakalarında da sporcumuzun altın madalya alması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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