Ecem Baysuğ Avrupa Judo Şampiyonu Oldu!

Ecem Baysuğ Avrupa Judo Şampiyonu Oldu!
Samsunlu sporcu Ecem Baysuğ, Bratislava'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda -70 kiloda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Judo Milli Takımı ise gümüş madalya ile Avrupa ikinciliği elde etti. Şampiyon sporcu ve antrenörleri, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.

Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda şampiyon olan Ecem Baysuğ, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.

Bratislava'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda, Samsunlu sporcu Ecem Baysuğ, -70 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca antrenörlüklerini Samsun TOHM Teknik Direktörü Sinan Sandal ve Barış Özen'in yaptığı Türkiye Judo Milli Takımı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Şampiyon sporcu ve antrenörler, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
