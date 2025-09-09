Ecem Baysuğ Avrupa Judo Şampiyonu Oldu!
Bratislava'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda, Samsunlu sporcu Ecem Baysuğ, -70 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca antrenörlüklerini Samsun TOHM Teknik Direktörü Sinan Sandal ve Barış Özen'in yaptığı Türkiye Judo Milli Takımı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikinciliği elde etti.
Şampiyon sporcu ve antrenörler, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN