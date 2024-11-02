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Ece Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Gösterisi

Ece Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Gösterisi
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Mersin'de karate milli takımında ter döküp fitness antrenörlüğüne yönelen Ece Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için sokaklarda karate gösterileri yapıyor. Amacı, kadınların savunma sporlarını öğrenmelerini teşvik etmek.

Mersin'de küçük yaşlarda karate milli takımında ter döküp ilerleyen süreçlerde fitness antrenörlüğüne yönelen Ece Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklarda gösteri yapıyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yılmaz, küçük yaşlarda merak duyduğu spor branşlarında ter dökebilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarına gitti.

Karate yapmayı öğrenmeye başlayan Yılmaz, 2013'te profesyonel sporcu oldu. Yılmaz, zamanla kendini geliştirip ilerleyen yıllarda milli takıma kadar yükseldi.

Katıldığı turnuvalarda çeşitli Türkiye dereceleri elde eden Yılmaz, 2019'da kazandığı Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden geçen yıl mezun oldu.

Üniversitenin ardından fitness antrenörlüğüne yönelen Yılmaz, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için de harekete geçti.

Sahilde de karate yapıyor

Yılmaz, kentin çeşitli caddelerinde, sahilde ve sokaklarda karate gösterisi yapıyor.

Gösterilerini merakla izleyenlerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, kadınların savunma sporlarını öğrenmesi için farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Ece Yılmaz, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kursları sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Savunma sporlarını sevdiğini belirten Yılmaz, "Karate eğlenceli, dinamik ve enerjisi mükemmel bir spor dalı. Öz güveni olmayan ve fikirlerini söyleyemeyen bir çocuktum. Sporla birlikte öz güvenimi kazandım. Karateyle kendimi savunarak güçlü olmak istedim." dedi.

"Herkesin savunma sporlarını öğrenmesini istiyorum"

Yılmaz, karate gösterileri sırasında vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin savunma sporlarını öğrenmesini istiyorum. Kadınların kendilerini savunmayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Spor yaptığımı görenler yanıma gelip merak ettiklerini soruyor. Spora başlamak isteyenlere örnek oluyorum. Yaptığım spor ne kadar çok görülürse ben de o kadar mutlu oluyorum. Gösterilerimi sürdürüp herkese örnek olmaya devam edeceğim. Umarım daha fazla kişiye erişebilirim."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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