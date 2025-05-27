Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a karşı aldığı 4-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Jose Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi. Seçkin, "Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti sonrası şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalması Mourinho'ya olan tepkileri artırdı.

Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin dün akşam deplasmanda küme düşen Hatayspor karşısındaki 4-2'lik mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

"PORTEKİZLİ BİR MANYAK"

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho'yu hedef aldı. Ünlü şarkıcı, "Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Suç onun değil senin de değil bütün yabancı teknik direktörler okkalı sözleşme yapar bilerek başarısız olur sonra da milyonları götürürler olay bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yangın ve yanık tehlikesi olan balonlar piyasadan toplatılıyor

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti! Yangın ve yanık riski var
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.