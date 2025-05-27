Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin dün akşam deplasmanda küme düşen Hatayspor karşısındaki 4-2'lik mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

"PORTEKİZLİ BİR MANYAK"

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho'yu hedef aldı. Ünlü şarkıcı, "Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.