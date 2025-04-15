ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

Trump'tan Netanyahu'yu Suriye'de zora sokacak karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma

Kadın doğum kliniğindeki mide bulandıran ticarete soruşturma

EBYÜ Badminton Takımı, Üst Üste 9. Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

EBYÜ Badminton Takımı, Üst Üste 9. Kez Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi badminton takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonası'nda üst üste 9. kez namağlup olarak Türkiye şampiyonu oldu. Takımın madalyaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından takdim edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi badminton takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonası'nda üst üste 9. kez namağlup olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen şampiyona, bu yıl İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turnuvada dokuz yıldır gösterdiği üstün performansla dikkat çeken EBYÜ badminton takımı, bu yıl da başarısını sürdürerek Süper Lig'i birincilikle tamamladı. Şampiyonada dereceye giren takımların madalyaları, düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. EBYÜ badminton takımı sporcuları, şampiyonluk madalyalarını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tebrik ederek, üst üste 9. kez namağlup şampiyon olan takımı ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyonluk sonrası değerlendirmede bulunan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin adını gururla duyuran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif alanda elde ettikleri bu tür başarılar bizleri ayrıca onurlandırmaktadır" dedi. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.