EBYÜ Badminton Takımı, Üst Üste 9. Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi badminton takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonası'nda üst üste 9. kez namağlup olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen şampiyona, bu yıl İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turnuvada dokuz yıldır gösterdiği üstün performansla dikkat çeken EBYÜ badminton takımı, bu yıl da başarısını sürdürerek Süper Lig'i birincilikle tamamladı. Şampiyonada dereceye giren takımların madalyaları, düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. EBYÜ badminton takımı sporcuları, şampiyonluk madalyalarını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tebrik ederek, üst üste 9. kez namağlup şampiyon olan takımı ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyonluk sonrası değerlendirmede bulunan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin adını gururla duyuran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif alanda elde ettikleri bu tür başarılar bizleri ayrıca onurlandırmaktadır" dedi. - ERZİNCAN