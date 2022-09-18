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Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! "Çıtırın Instası ne?" diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyor

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un sosyal medya hesabından paylaştığı makyajlı fotoğrafları büyük ilgi gördü. Karakurt'un "Çıtırın Instası ne?" ifadeleriyle yaptığı paylaşıma takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabından makyaj yaptığı fotoğrafını, "Çıtırın Instası ne?" ifadeleriyle paylaşan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam not aldı. Milli voleybolcuya binlerce beğeni gelirken, "Çok beğendim." yorumları dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyorEbrar Karakurt'un paylaştığı fotoğraf

Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyorEbrar Karakurt'un paylaştığı fotoğraf

ANNESİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstermişti. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.

Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ebrar Karakurt Spor Haberler

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