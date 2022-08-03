Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, aradığı aşkı güzel fenomende buldu

Ünlü milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile sevgili olan ancak olaylı bir ayrılık yaşayan İmge, yeni bir aşka yelken açtı.

İmge

Buse Plan

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF GÜNDEM YARATTI

Ebrar Karakurt'un eski sevgili İmge, Instagram hesabından yeni sevgilisi Buse Plan ile fotoğrafını paylaştı. Bu ikilinin aşkını oldukça yansıtan bu fotoğrafa kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞLARDI

İlişkileriyle sosyal medyaya damga vuran Ebrar ve İmge ikilisinin ayrılıkları da çok konuşulmuştu. Ayrıldıktan sonra ikili arasındaki atışmalar bir süre devam etmişti. İmge, Ebrar'dan ayrılıp Devin isimli bir fenomenle sevgili olduktan sonra Ebrar'a gönderme yaparak, "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" demişti. Ebrar ise buna karşılık olarak, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise, "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" ifadelerini kullanmıştı.