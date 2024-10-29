Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Beşiktaş maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımına milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi. Yılmaz'ın "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadesine Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz" şeklinde cevap verdi. İki sporcu arasındaki bu diyalog binlerce etkileşim aldı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.
"EVİMİZE BEKLERİZ"
Barış Alper'in, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullanarak, göz kırpma emojisi ve sarı-kırmızılı kalpler kullandığı paylaşımına Beşiktaş taraftarı olmasıyla da bilinen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.
Karakurt, Barış Alper'in paylaşımına verdiği cevapta, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz" ifadelerini kullandı. İki sporcu arasındaki bu diyalog binlerce etkileşim aldı.