Ebrar Karakurt, annesi ile pozunu paylaştı! Takipçileri gözlerine inanamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "Gerçek annem" notuyla fotoğrafı yayınlayan Ebrar'ın annesini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Takipçileri başarılı voleybolcunun annesinin çok genç gözüktüğünü belirtirken, "Abla-kardeş gibisiniz" yorumunda bulundu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

ANNESİ İLE POZUNU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterirdi. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.

VAKIFBANK İLE TARİHİ BAŞARILAR YAKALADI

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.