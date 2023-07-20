Dzeko, double yaptı! Fenerbahçe, Gençlerbirliğini farka boğdu
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Sarı-laciertliler, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun 2 gol attığı mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti.
DZEKO DOUBLE YAPTI
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi kaydetti.
4 MAÇTA 2 GALİBİYET
Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.