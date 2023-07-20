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Dzeko, double yaptı! Fenerbahçe, Gençlerbirliğini farka boğdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Sarı-laciertliler, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun 2 gol attığı mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti.

DZEKO DOUBLE YAPTI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi kaydetti.

Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.

Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Gençlerbirliği Fenerbahçe Spor Haberler

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