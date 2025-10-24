Haberler

Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri
Güncelleme:
Fiorentinalı futbolcu Edin Dzeko, teknik direktörü Stefano Pioli'yi eleştirdi. Dzeko, çift forvetli sistemde daha etkili olduklarını belirtti ve ''Daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor.'' dedi. Pioli ise Dzeko'ya yanıt vererek, şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına güçlerinin yetmediğini belirtti.

  • Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Rapid Wien'i 3-0 mağlup etti.
  • Fiorentina'nın gollerini Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundson kaydetti.
  • Edin Dzeko, çift forvetli sistemde oynandığında takımın daha etkili olduğunu belirtti.
  • Stefano Pioli, takımın şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına gücünün yetmediğini söyledi.
  • Pioli, Dzeko'nun takım içi hiyerarşinin performanslara ve sonuçlara göre değiştiğini ifade etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Fiorentina, deplasmanda Rapid Wien'i 3-0 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundson kaydetti.

DZEKO'DAN PIOLI'YE ELEŞTİRİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, Sky Sports'a açıklamalarda bulunarak teknik direktörü Stefano Pioli'yi eleştirdi.

'DAHA FAZLASINI SÖYLERSEM SİNİRLENİYOR'

Deneyimli golcü, takımın çift forvetli sistemde daha etkili olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap vererek, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Ona göre futbolcular bilgisiz durumda. Kendisini her şeye hakim sanıyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

PIOLI'DEN DZEKO'YA CEVAP

Fiorentina teknik direktörü Stefano Pioli'den Dzeko'ya yanıt gecikmedi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Dzeko'ya cevap veren Pioli, "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz dengeyle ilgili. Elbette ileride yedek bir forvet daha sahaya sürebiliriz ama zamanı değil. Dzeko güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Hazır olması gerekiyor çünkü takım içi hiyerarşi performanslara ve sonuçlara göre değişir." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
