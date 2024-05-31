Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği şeklinde algılandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ve kaptanı Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi.
DZEKO TAVRINI BELLİ ETTİ
Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı.
ÇAĞLAR VE BONUCCI DE BEĞENDİ
Dzeko'nun yanı sıra Fenerbahçe'de bu sezon forma giymiş olan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de paylaşılan Mourinho-Fenerbahçe haberine beğeni yaptı.
İşte Dzeko'nun beğendiği o paylaşım;