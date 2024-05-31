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Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni

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Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği şeklinde algılandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ve kaptanı Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe paylaşımını beğendi.

DZEKO TAVRINI BELLİ ETTİ

Edin Dzeko, ünlü bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı haberi beğendi. Bu hareket, taraftarlar arasında Dzeko'nun Mourinho'yu Fenerbahçe'ye istediği yönünde algılandı.

ÇAĞLAR VE BONUCCI DE BEĞENDİ

Dzeko'nun yanı sıra Fenerbahçe'de bu sezon forma giymiş olan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de paylaşılan Mourinho-Fenerbahçe haberine beğeni yaptı.

İşte Dzeko'nun beğendiği o paylaşım;

Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni

Kaynak: Haberler.com / Spor

Leonardo Bonucci Çağlar Söyüncü Jose Mourinho Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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