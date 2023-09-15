Düzcespor, Serdarcan Eralp ve İsmail Zehir'i kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor, İnegölspor'da forma giyen Serdarcan Eralp ve Batman Petrolspor'da kiralık olarak oynayan İsmail Zehir'i kadrosuna dahil etti.

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor, İnegölspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ve Batman Petrolspor'da kiralık olarak futbol oynayan 2003 doğumlu İsmail Zehir'i kadrosuna katarak 1 yıllık anlaşma sağladı.

Düzcespor Kulübü tesislerinde düzenlenen imza töreninde Düzcespor Kayyum Heyeti Başkanı Muzaffer Leblebici ve Kayyum Heyeti Üyesi Yahya Şahin her iki futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Transferin son gününde yapılan bu iki transfer ile Düzcespor transfer sezonu kapanmış oldu. Teknik Direktör Adnan Şentürk'ün de istediği futbolcular İsmail Zehir ve Serdarcan Eralp artık kırmızı lacivertli takım için ter dökecek. Kayyum heyeti, yapmış olduğu transferler ile takımın kadrosuna önemli iki takviye yaparak Teknik Direktör Adnan Şentürk'ün de kadro oluştururken elini güçlendirmiş oldu.

Serdarcan Eralp; futbola Beypazarı Gençlikspor'da başladı. 2015 yılında ilk profesyonelliğe Gençlerbirliği'ne katıldı. Gençlerbirliği kulübünün pilot takımı olan Hacettepe'ye kiralık olarak verildi. 2015 yılından 2023 yılına kadar Gençlerbirliği takımının futbolcusu olan Eralp sezon başında İnegölspor'a transfer oldu. Burada karşılıklı olarak anlaşılarak takımdan ayrıldı ve Düzcespor ile anlaştı.

İsmail Zehir; futbola Kartalspor'da başladı. Ardından 2021 yılında Galatasaray ile profesyonelliğe imza attı. 2021 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Batman Petrolspor'a kiralık olarak giden futbolcu bundan sonra Düzcepsor için ter dökecek. - DÜZCE