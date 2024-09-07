Düzcespor, Bursaspor'a 2-0 yenildi
Düzcespor, TFF 3. Lig'in 1. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor'a 2-0 yenildi. Maçta Ahmet İlhan Özek'in attığı gollerle Bursaspor galip geldi.
Düzcespor, TFF 3. Lig'in 1. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor'a 2-0 yenildi.
Hakemler: Berk Çekal, Erkan Akbak, Mevlüt Bozok
Düzcespor: Muhammet Özkan, Koray Baykara, Esencan Özdemir, Emirhan Yılmaz (Sercan Uslu dk. 69), Bilal Şeflek (Fatih Gök dk. 32), Emre Turan, Berkay Ekici, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker (Eray Pazar dk. 69), Aykut Civelek, Ergün Nazlı (Mehmet Refik Can dk. 56)
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Furkan Saki dk. 75), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 75), Muhammet Demir (Mücahit Can Akçay dk.45), İlhan Depe (Hamza Gür dk.74), Yiğitali Bayrak, Sedat Cengiz (Barış Dalkıran dk. 60), Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Musa Çağıran
Goller: Ahmet İlhan Özek (dk. 29 pen. ve dk. 53) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Ergün Nazlı, Enescan Özdemir, Eray Pazar (Düzcespor), Abdullah Tezgel, İlhan Depe, Barış Dalkıran, Mehmet Yiğit, Anıl Atağ (Bursaspor) - DÜZCE