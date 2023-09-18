Düzceli tenisçiler Yalova ve Bursa'da şampiyon oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde katılan Mustafa Çınar Balcı ve Ali Aras Bal, Yalova ve Bursa'da düzenlenen tenis turnuvalarında rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Ödülleri törenle takdim edildi.

Düzceli tenisçiler, Yalova ve Bursa'da rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

14-17 Eylül tarihleri arasında Yalova'da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Tenis Dağcılık kulübünde yapılan 12 yaş turnuvasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde katılan Mustafa Çınar Balcı ile 11-16 Eylül tarihleri arasında Bursa'da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 8-9-10 yaş sonbahar turnuvasında yarışan Ali Aras Bal şampiyon oldu. Tüm rakiplerini yenen sporcular Mustafa Çınar Balcı ve Ali Aras Bal'a ödülleri, törenle takdim edildi. - DÜZCE