Düzceli Taekwondocu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi Temsil Edecek

Düzceli Taekwondocu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzceli milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, yaptığı başarılı performansla Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Diğer milli sporcu Öykü Yaman ise seçmelerde ikinci oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzceli Milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı, Milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. Seçmeleri kazanarak 19-23 Kasım tarihleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilecek olan Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Aynı seçmelerde mücadele eden bir diğer milli sporcu Öykü Yaman ise finalde rakibine 2-1 yenilerek ikinci oldu. Yaman, gösterdiği performansla gelecek için umut verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.