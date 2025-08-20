Düzceli Taekwondocu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi Temsil Edecek

DÜZCE(İHA) – Düzceli Milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı, Milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. Seçmeleri kazanarak 19-23 Kasım tarihleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilecek olan Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Aynı seçmelerde mücadele eden bir diğer milli sporcu Öykü Yaman ise finalde rakibine 2-1 yenilerek ikinci oldu. Yaman, gösterdiği performansla gelecek için umut verdi. - DÜZCE