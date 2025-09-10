Düzceli Taekwondo Sporcusu Ahmet Selim Uras Türkiye Üçüncüsü Oldu
Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden Ahmet Selim Uras, yarı finaldeki rakibine yenilerek Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenörü Ergün Öter ile birlikte Düzce'ye gurur yaşattı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Bu önemli dereceyle Düzce'ye büyük bir gurur yaşatan Ahmet Selim Uras ile antrenörü Ergün Öter'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor