Düzceli Taekwondo Sporcusu Ahmet Selim Uras Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden Ahmet Selim Uras, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcular derece yapmaya devam ediyor. Antrenörlüğünü Ergün Öter'in yaptığı genç sporcu, çıktığı yarı final maçında birinci olan rakibine yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Bu önemli dereceyle Düzce'ye büyük bir gurur yaşatan Ahmet Selim Uras ile antrenörü Ergün Öter'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DÜZCE