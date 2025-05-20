Düzceli Sporcular Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 Madalya Kazandı
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Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Düzceli sporculardan Sıla Saygılı altın, Efekan Çavdar ve Tuana Tuğba Aklen gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Kick Boks Federasyonu 2025 Yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Antalya'da 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Düzceli sporcular Sıla Saygılı birinci, Efekan Çavdar ikinci ve Tuana Tuğba Aklen ikinci olarak 1 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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