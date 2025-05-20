Düzceli Sporcular Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 Madalya Kazandı

Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Kick Boks Federasyonu 2025 Yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Antalya'da 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Düzceli sporcular Sıla Saygılı birinci, Efekan Çavdar ikinci ve Tuana Tuğba Aklen ikinci olarak 1 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. - DÜZCE