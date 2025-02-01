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Düzceli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporculardan Sıla Saygılı altın, Ünzile Selin Ak gümüş ve Efekan Çavdar bronz madalya kazandı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Antalya'da 21 Ocak -28 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına Düzceli sporcularda katıldı. Sporcularından Sıla Saygılı Türkiye Şampiyonu, Ünzile Selin Ak Türkiye ikincisi ve Efekan Çavdar Türkiye üçüncüsü olarak bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Düzce Genlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, şampiyonada derece yapan sporcuları tebrik etti başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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