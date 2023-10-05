Düzceli sporcular Masa Tenisi Terfi Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Masa Tenisi Terfi Ligi'nde Düzceli sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. Ankara Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan Masa Tenisi Terfi Ligi Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Masa Tenisi İl Temsilcisi Alihan Kılıç, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Yusuf İslam Taşkan, Düzceli sporcular Celil Şahin ve Yusuf İslam Sevim hazır bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, başarılı sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor