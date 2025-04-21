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Düzceli Sporcular İşitme Engelli Güreş Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Düzceli Sporcular İşitme Engelli Güreş Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Sivas'ta gerçekleştirilen İşitme Engelli Güreş Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporculardan Yunus Emre Caklı Türkiye Şampiyonu oldu, Salih Birinci ise bronz madalya kazandı. Sporcular, Tokyo'daki Deafolimpics için hazırlıklara başladı.

İşitme Engelli Güreş Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular madalyalarla döndü.

Sivas'ta gerçekleştirilen İşitme Engelli Güreş Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına antrenörleri Mesut Yılmaz eşliğinde katılan Yunus Emre Caklı 67 kiloda Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Salih Birinci ise 71 kiloda Yıldızlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı.

2025 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan Deafolimpics (İşitme Engelli olimpiyatlarında) için hazırlıklara başlayan sporcular, elde ettikleri Türkiye başarıları sonucunda ise Yalova'da yapılacak hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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