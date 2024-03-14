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Düzceli Sporcular Gençlik ve Spor Müdürü'nü Ziyaret Etti

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü eşliğinde Kocaeli'de düzenlenen turnuvaya katılan sporcular, İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. İsa Yazıcı, sporculara hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.

12-14 açık turnuva müsabakasına katılan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan U10-12-14 açık turnuva müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde katılan sporcular Ahmet Arif Yesirci, Mehmet Uras Küçükkülahlı ve Nisa Mina Doğan İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başarılı sporculara hediye takdim ederek başarıların devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsa Yazıcı Gençlik Kocaeli Düzce Spor Spor Güncel Haberler

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