Düzceli Sporcular Gençlik ve Spor Müdürü'nü Ziyaret Etti

12-14 açık turnuva müsabakasına katılan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan U10-12-14 açık turnuva müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde katılan sporcular Ahmet Arif Yesirci, Mehmet Uras Küçükkülahlı ve Nisa Mina Doğan İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başarılı sporculara hediye takdim ederek başarıların devamını diledi. - DÜZCE