Düzceli Sporcular Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 2 Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Kastamonu'da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 madalya kazandı.

Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 2 bin 750 sporcu katıldı. Düzceli sporculardan Damla Nur Yılmaz Türkiye Şampiyonu, Leyla Özkan Türkiye ikincisi olarak madalya alırken Doruk Kılıç da Türkiye altıncısı oldu. Aynı zamanda 2009 doğumlu Öykü Yaman ve Orkun Kap 5.turda yenilerek ilk 16 sporcu arasına girmeyi başardılar. - DÜZCE