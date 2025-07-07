Düzceli Erva Eren Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Düzceli Erva Eren Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Düzceli judocu Erva Eren Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 36 kg kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Düzceli Erva Eren Yıldızlar Avrupa Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında 16 ülkeden 459 sporcunun katılımı ile düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Düzceli sporcu Erva Eren 36 kg'da mindere çıkarak Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa ikincisi başarısı elde eden Erva Eren, ülkemize ve Düzce'ye gümüş madalya gururu yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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