Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımından galibiyet

Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Panthers), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, 2025–2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig karşılaşmasında rakibini mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Timsahlar) ile karşı karşıya gelen Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, üstün mücadelesi ve sahaya yansıttığı takım ruhu ile rakibini 15–14'lük skorla mağlup ederek önemli bir başarı kazandı. Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig C Grubu'nda mücadele etmeye devam eden Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı'nın grubunda; Bursa Uludağ Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımları yer alıyor.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada "Üniversiteler arası spor kültürünü geliştirmeyi ve dayanışmayı teşvik eden bu organizasyonda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı'nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE