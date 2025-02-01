Düzce Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle önemli başarılara imza attı.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 76 kiloda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Melisa Sarıtaç Türkiye ikincisi olurken, Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ise 57 kiloda Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emine Çakmak Türkiye üçüncüsü olarak Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. Düzce Üniversitesi öğrencisi Zerda Demir ise tedavi süreci devam ettiği için şampiyonadan çekildi.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE