Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışında Üçüncülük Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrenci kulüplerine destek programı ÜNİDES projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışında Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (DÜBİS), kadınlar takım sıralamasında üçüncü olarak büyük başarı elde etti.

Eymir Gölü ormanlık arazisinde gerçekleştirilen ve 10 üniversitenin yarıştığı organizasyonda sporcular, zorlu ve tehlikeli bir parkurda rekabet etti. Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü'nün topluluk danışmanı olduğu DÜBİS topluluğu, kadınlar takım sıralamasında üçüncülük elde ederek Düzce Üniversitesi için ilk ve önemli bir başarıya imza attı.

Bireysel sıralamalarda erkeklerde birinciliği Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Ömer Bilgin kazanırken, ikincilik Hacettepe Üniversitesi'nden Barkın Demirkıran'ın, üçüncülük ise Akdeniz Üniversitesi'nden Deniz Can Oğuz'un oldu. Kadınlar bireysel sıralamasında ise ODTÜ'den Rana Akyazı birinci, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Rüveyda Türkmen ikinci, Mersin Üniversitesi'nden Cansu Dilek ise üçüncü sırada yer aldı.

Takım sıralamalarında erkeklerde Akdeniz Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Gazi Üniversitesi ise üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında ODTÜ birinciliği elde ederken, Mersin Üniversitesi ikinci, Beyzanur Boydak ve Merve Eflal Dağkıran'ın temsil ettiği Düzce Üniversitesi ise üçüncü olma başarısı gösterdi.

Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü ve Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti. Öğrenciler, bu önemli organizasyonda yer almaktan ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil ederek dağ bisikleti organizasyonunda ilk kupalarını kazanmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencilerinin bir ilki başararak Düzce Üniversitesi'ne kupa kazandırmalarından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, sporun her branşında Düzce Üniversitesi'nin her zaman iddialı ve başarılı olduğunu vurgulayarak öğrencileri tebrik etti. - DÜZCE