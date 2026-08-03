Haberler

Düzce ANALİG Kız Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'nde

Düzce ANALİG Kız Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'nde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce ANALİG Kız Basketbol Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi 2. etap 3. grup müsabakalarını lider tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Takım, turnuva boyunca sergilediği üstün performans ve mücadele azmiyle Düzce'yi gururlandırdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ANALİG Kız Basketbol takımı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. etap 3. grup basketbol müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Düzce ANALİG Kız Basketbol Takımı, grup karşılaşmalarını başarıyla tamamladı. En iyi ikinci takımlar arasından yükselerek grubunu lider tamamlayan temsilcimiz, gösterdiği üstün performansla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Turnuva boyunca takım ruhu, mücadele azmi ve disiplinli oyunuyla dikkat çeken sporcular, elde ettikleri başarıyla hem Düzce'yi gururlandırdı hem de Türkiye finalleri öncesinde büyük bir moral kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı

Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı