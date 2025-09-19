Haberler

Düzce Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Düzce Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Eskişehir'de düzenlenen Halter Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Düzce’yi temsil eden sporcular, farklı kategorilerde önemli başarılar elde ederek kürsüde yer aldılar.

DÜZCE(İHA) – Halter Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Eskişehir'de 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halter Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Antrenör Sinan Çoban ile Dilek Demirdelen yönetiminde hazırlanan sporcular kürsüde yer aldı. 48 kilo kategorisinde mücadele eden Yağmur Melek Şahin Türkiye ikincisi olurken, aynı sıklette yer alan bir diğer Düzceli sporcu Şevval İnce ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. 53 kiloda yarışan Aleyna Delice de üstün performansıyla Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı. Sporcular, Düzce'yi gururlandırarak hem kulüplerini hem de Düzce'yi en iyi şekilde temsil ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
