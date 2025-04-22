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Düzce Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Oryantiring Şampiyonu Oldu

Düzce Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Oryantiring Şampiyonu Oldu
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2024-2025 sezonu Oryantiring Ligi M20A kategorisinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Şampiyona Manisa'da düzenlendi ve bireysel yarışlarda da önemli başarılar elde edildi.

2025 sezonu Oryantiring Ligi M20A kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Manisa merkez ve Akhisar ilçesinde düzenlendi. Şampiyonaya katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak 2024-2025 sezonu Oryantiring Ligi M20A kategorisinde 20 yaş erkekler Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada bireysel dereceler de dikkat çekti. Birinci gün; Orta Mesafe Yarışı: Muhammet Sadık Seydioğlu Türkiye Şampiyonu, Hüseyin Yüce Türkiye üçüncüsü, ikinci gün; Uzun Mesafe Yarışı Hüseyin Yüce Türkiye Şampiyonu, Muhammet Sadık Seydioğlu Türkiye İkincisi, Üçüncü gün; Sürat Yarışı Hüseyin Yüce Türkiye İkincisi ve Muhammet Sadık Seydioğlu Türkiye Üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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