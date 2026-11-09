Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de Yurt Lig'de Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu'nu 4-1 yenip şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Yurt Lig'de Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu'nu 4-1 yenip şampiyon oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası sona erdi; Cahit Zarifoğlu Yurdu finalde Akçakoca Yurdu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu. Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu üçüncü olurken Akçakoca Yurdu Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası sona erdi. Final karşılaşmalarında rakiplerini geride bırakan Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyonluğa oldu.

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesine sahne olan turnuvada takımlar, sahada centilmence rekabet etti. Turnuvanın son karşılaşmalarında Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu'nu 4-1 mağlup etti. Diğer mücadelede ise Aliya İzzet Begoviç Yurdu, Hafız Hasan Şen Yurdu karşısında 3-1 galip geldi.

Karşılaşmaların ardından Cahit Zarifoğlu Yurdu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuva boyunca sergilediği centilmence mücadeleyle öne çıkan Akçakoca Yurdu, Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fener taraftarını kahreden görüntü!

46 bin TL emekli maaşı alan öğretmen iş arıyor! Çocuğuna 20 bin yurt, 20 bin harçlık gönderiyor36

46 bin TL maaşla geçinemedi! 'Bana bir iş bul' diye aradı
Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti62

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti