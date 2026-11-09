Düzce'de Yurt Lig'de Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu'nu 4-1 yenip şampiyon oldu

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Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası sona erdi. Final karşılaşmalarında rakiplerini geride bırakan Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyonluğa oldu.

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesine sahne olan turnuvada takımlar, sahada centilmence rekabet etti. Turnuvanın son karşılaşmalarında Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu'nu 4-1 mağlup etti. Diğer mücadelede ise Aliya İzzet Begoviç Yurdu, Hafız Hasan Şen Yurdu karşısında 3-1 galip geldi.

Karşılaşmaların ardından Cahit Zarifoğlu Yurdu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuva boyunca sergilediği centilmence mücadeleyle öne çıkan Akçakoca Yurdu, Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı