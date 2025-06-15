Düzce'de Tarihi İpekyolu Trail Koşusu Gerçekleşti

Düzce'de gerçekleştirilen "Tarihi İpekyolu Trail Koşusu" 25 şehirden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Çilimli Belediyesinin ortaklaşa organizasyonuyla Konuralp bölgesinde düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin önünde oluşturulan başlangıç noktasında sporculara başarılar dileyerek, koşunun startını verdi.

Biri 20, diğeri 13 kilometreden oluşan 2 parkurda toplamda 108 kategoride düzenlenen organizasyona 25 şehirden katılan 250 sporcu, antik kentteki bitiş çizgisine varabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmacılar, 13 kilometrelik su kemerleri parkurunda, Hatipli Ketenciler, Kemer Kasım, Yörük ve Konuralp güzergahını, 20 kilometrelik İpekyolu parkurunda ise Roma Köprüsü, Aynalı, Yenivakıf, Çalılık ve Kaymakçı mevkilerini izleyerek bölgedeki tarihi zenginliklere de şahitlik etti.

Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cihan Ünal ve diğer protokol üyeleri, yarışlarda kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya, kupa ve plaket verdi. Dereceye giren sporcular, aynı zamanda para ödülü kazandı.

Koşunun sonunda katılımcılara Konuralp pilavı ikram edildi, halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Katılımcılar parkurdan memnun

Organizasyona Şırnak'tan katılan Ramazan Değer, Türkiye'nin her yerinde triatlon sporu yaptığını belirterek, "Düzce'nin parkurunu internetten araştırdım, çok güzel. Oraya da gidelim dedik, arkadaşlarımla geldik. Burayı çok beğendim." dedi.

İstanbul'dan katılan Muhammet Ayar ise yaklaşık 4 yıldır koşu sporuyla ilgilendiğini dile getirerek, "Düzce çok güzel, tarihi açıdan iyi bir parkur oldu, keyif aldık." diye konuştu.

Kocaelili sporcu Arif Avcı ise Düzce'nin mükemmel tarihi dokusu olduğunu kaydederek, "Köylerin içerisinden geçtik, aynı zamanda doğayla iç içe bir yer. Gerçekten bizi mest etti. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde koşuyoruz ama burası ayrı bir güzeldi." ifadesini kullandı.