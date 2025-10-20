Düzce'de Taekwondo Cumhuriyet Kupası Coşkusu

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Taekwondo Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuvanın ilk gününde Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda; Antrenör Mert Asya Spor Kulübü birinci, Ejder Spor Kulübü ikinci, Diriliş Spor Kulübü üçüncü oldu. Minikler kategorisi müsabakalarının ardından; Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci, Mert Asya Spor Kulübü ikinci, Ejder Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekariya Arslantürk ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, dereceye giren kulüplere kupalarını takdim ederek sporcuları tebrik ettiler.

Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna düzenlenen bu anlamlı organizasyon, hem genç sporculara mücadele azmi kazandırdı hem de Düzce'de taekwondo sporunun gelişimine önemli katkı sağladı. - DÜZCE