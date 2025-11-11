Haberler

Düzce'de PS-5 E-SPORT CUP 2025 Turnuvası Düzenlendi

Düzce'de PS-5 E-SPORT CUP 2025 Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Espor Federasyonu tarafından düzenlenen PS-5 E-SPORT CUP 2025 Yurtlig Turnuvası, Düzce'de büyük bir katılımla gerçekleştirilerek öğrencilerin rekabetçi ruhlarını geliştirmelerine yardımcı oldu. Turnuvada Kerem Sünetçi birinci olurken, diğer ödül kazananlar da belirlendi.

Türkiye Espor Federasyonu faaliyet programında yer alan PS-5 E-SPORT CUP 2025 Yurtlig Turnuvası, Düzce Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi.

FC 26 oyunu üzerinden düzenlenen turnuvaya 60 öğrenci katılım sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Kerem Sünetçi birinci, Melih Eren Karabıyık ikinci, Doğukan Bulçu üçüncü ve Yunus Emre Aykutlu dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan, Yurt Müdürü Levent Özdemir ve Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş tarafından takdim edildi.

Düzce Espor İl Temsilcisi Emre Akbal, Yurtlig turnuvalarının diğer yurtlarda da devam edeceğini belirterek, her hafta farklı bir yurtta turnuva heyecanının yaşanacağını ifade etti.

Organizasyon, öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de rekabetçi ruhlarını geliştirmelerine katkı sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.