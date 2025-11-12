Düzce'de 'Okula Mola, Spora Fora!' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okula Mola, Spora Fora!' etkinliği, Anıtpark Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Eğlence, rekabet ve hareketin bir arada olduğu etkinlikte öğrenciler; dart, basketbol, okçuluk, bilek güreşi gibi birçok branşta kıyasıya mücadele etti. Spor dolu bir gün yaşayan gençler hem eğlenme hem de farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerin spora ilgisini artırmak ve aktif yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - DÜZCE