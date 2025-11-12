Haberler

Düzce'de 'Okula Mola, Spora Fora!' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli spor branşlarında mücadele ederek hem eğlendi hem de spor deneyimi yaşadı. Etkinlik, gençlerin spora ilgisini artırmayı hedefliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okula Mola, Spora Fora!' etkinliği, Anıtpark Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Eğlence, rekabet ve hareketin bir arada olduğu etkinlikte öğrenciler; dart, basketbol, okçuluk, bilek güreşi gibi birçok branşta kıyasıya mücadele etti. Spor dolu bir gün yaşayan gençler hem eğlenme hem de farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerin spora ilgisini artırmak ve aktif yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.