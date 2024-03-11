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Düzce'de Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı

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Düzce'de yapılan okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında yıldızlar Taekwondo müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda Yıldız Erkekler; 1.48 santimetrede Muhammet Aras Yılmaz birinci, Ulaş Yaman ikinci, Kutan Muhammet Çeki üçüncü, Cevdet Eren Berber dördüncü., 1.52 santimetrede Utku Kap birinci, Mert Şengönül ikinci, Muhammet Efe Kurt üçüncü, Eftal Üçüncü dördüncü, 1,56 santimetrede Ümit Özcan Yağız birinci, Güven Doğancı ikinci, Akın Bora Deniz üçüncü, 1,64 santimetrede Yağız Ali Kurt birinci ve 1.72 santimetrede Yiğit Can Bazna birinci oldu.

Yıldız Kızlarda 1.48 santimetrede Hatice Nisa Kır birinci, Ecrin Nur Yavuz ikinci, 1.52 santimetrede Yağmur Yıldız birinci, Eda Yıldırım İkinci, 1.56 santimetrede Elanur Demirtaş birinci 1.60 santimetrede Melike Acar birinci, Ecrin Köstereli ikinci, 1.68 santimetrede Esila Göktepe birinci, Hazal Baki ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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