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Düzce'de Okul Sporları Judo Gençler Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce'de Okul Sporları Judo Gençler Müsabakaları Sonuçlandı
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Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Judo Gençler Müsabakaları tamamlandı. Turnuvada çeşitli kilolarda birincilik elde eden sporcular arasında Neris Öztürk en teknik oyuncu seçildi.

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Judo Gençler müsabakaları tamamlandı. Neris Öztürk turnuvanın en teknik oyuncusu seçildi.

Düzce'de Okul Sporları Judo Gençler Müsabakaları yapıldı. Judo Spor Salonu'nda düzenlenen gençler müsabakaları sonunda 50 kiloda Rutkay Çil birinci, 60 kiloda Murat Mert Demirtaş birinci, 66 kiloda Utku Özöyüdücü birinci, 73 kiloda Arda Işık birinci, 81 kiloda Batuhan Gülaçtı birinci, 40 kiloda İnci Ürer birinci, 44 kiloda Ayşenaz Tosun birinci, 48 kiloda Belinay Çoban birinci, Neris Öztürk ikinci, 52 kiloda Rojin Karaboğa birinci, Elvin Ravza Boran ikinci, Nazlı Yaren Alemdar üçüncü, 57 kiloda Cemre Nur Aydoğdu birinci ve +70 kiloda Cemre Nur Aydoğdu birinci oldu. Ayrıca turnuva sonunda Neris Öztürk turnuvanın en teknik oyuncusu seçildi. Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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