Bowling müsabakaları tamamlandı

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bowling müsabakalarına 13 takım katıldı. Genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde dereceye giren okullara ödüller verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Gençler Bowling müsabakalarına 13 takım katılım sağladı.

Düzce Bowling Salonunda büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Genç Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlarda ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. - DÜZCE

