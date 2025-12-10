Bowling müsabakaları tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Gençler Bowling müsabakalarına 13 takım katılım sağladı.

Düzce Bowling Salonunda büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Genç Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlarda ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. - DÜZCE