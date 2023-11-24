Düzce'de Baja Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Baja Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de start aldı.

Baja rallisinin Türkiye ayağı Düzce'de start aldı. Anıtpark meydanında yapılan seromoninin ardından araçlar tek tek çıkış aldı. Vatandaşların ilgi ile izlediği yarış başlangıcı ile ilgili konuşan Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın, "Bu sene 2023 yılı Türkiye Baja Şampiyonasının 3. ayağını Düzce'de organize ediyoruz. Toplam 22 araç kayıt yaptırdı. 44 sporcumuz bulunuyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar 3 gün Düzce'de yarışlar olacak. Toplamda 350 kilometre civarında etap koşacaklar. Pazar günü her günün puanları toplanacak ve kupa töreni yapılacak. Pazar günü rallicross pistinde Kaynaşlı Sarıçökek bölgesinde yarışımız olacak. Halkımız izlemek isterlerse yarışları buraya gelebilirler" ifadelerini kullandı. - DÜZCE